Selçuk Tepeli kimdir? Fatih Portakal’ın yerine gelen Selçuk Tepeli nereli?

Selçuk Tepeli 7 Eylül Pazartesi akşamı saat 19.00'dan itibaren FOX Ana Haber'i sunmaya başlayacak. Bunu öğrenen binlerce vatandaş Selçuk Tepeli'nin hayatına dair bilgileri merak ederek araştırılmaya başlandı. Selçuk Tepeli'nin yaşı, nereli olduğu, daha önce nerelerde çalıştığı gibi bilgiler sorgulanır oldu. İşte merak edilenler…
FOX ANA HABER SUNUCUSU SELÇUK TEPELİ KİMDİR?
FOX TV Ana Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli, birçok medya kuruluşunda yöneticilik yapmıştır. Son olarak Habertürk TV genel yayın yönetmenliği görevini yürütüyordu.
1974 yılında İstanbul'da doğan Selçuk Tepeli, Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. Selçuk Tepeli, IEP Rennes'de Avrupa Birliği Avrupa'da Sınırlar ve Kamu Hareketleri üzerine mastırını yaptı. Medya sektöründe Aktüel ve Newsweek Türkiye dergisi yayın yönetmenliğini yapan Selçuk Tepeli, Habertürk yayın danışmanlığı, Gazete Habertürk Hafta Sonu ekleri genel yayın yönetmeni görevlerini yürüttü.
Selçuk Tepeli kimdir? Fatih Portakal'ın yerine FOX Ana Haberi sunacak Selçuk Tepeli kaç yaşında ve nereli?
Habertürk TV'de Ceyda Karan'la birlikte Eksen adlı programı yapan Selçuk Tepeli, Fatih Altaylı'nın görevi bırakmasından sonra Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinde bulundu. Selçuk Tepeli 2020 yılı ocak ayında Habertürk'ten istifa etmişti.