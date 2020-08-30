Selçuk Tepeli kimdir? Fatih Portakal’ın yerine gelen Selçuk Tepeli nereli?

Selçuk Tepeli 7 Eylül Pazartesi akşamı saat 19.00'dan itibaren FOX Ana Haber'i sunmaya başlayacak. Bunu öğrenen binlerce vatandaş Selçuk Tepeli'nin hayatına dair bilgileri merak ederek araştırılmaya başlandı. Selçuk Tepeli'nin yaşı, nereli olduğu, daha önce nerelerde çalıştığı gibi bilgiler sorgulanır oldu. İşte merak edilenler…