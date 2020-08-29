Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.08.2020 12:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.08.2020 12:16
    ABONE OL

    Son dakika: 'den Avrupa'ya çok net mesaj: Geri adım atmamızı kimse beklemesin

    Son dakika heri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(AB'den) Hakkaniyet bekliyoruz. Bu hakkaniyet çerçevesinde de 'nin geri adım atmasını kimse beklemesin." dedi. 'ın karasularını 12 mile çıkarmak istemesine ilişkin Oktay, "Bunu kabul etmemizi mi bekliyorsunuz? Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?" açıklamasında bulundu.

    Geri adım atmamızı kimse beklemesin

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Türkiye ne pahasına olursa olsun Doğu Akdeniz'in her metrekaresinde, o suyun her metreküpünde haklarını koruyacaktır" dedi.

    Fuat Oktay'ın açıklamaları şöyle:

    Avrupa'ya söylediğimiz şu, de dahil olmak üzere Egeler de dahil olmak üzere haklarından kesinlikle vazgeçmeyecektir.

    Ne yazık ki Avrupa'nın, Türkiye'nin lehine, çıkarlarımıza olan hiçbir konuda yanımızda olmayı bırakın tepki vermediğini pek hatırlamıyoruz.

    Milletimiz söz konusu bağımsızlığı, istiklali, özgürlüğü olduğunda hiçbir şey dinlemez. Bedel ödemekmiş, şuymuş, buymuş umurunda bile olmaz.

    Bir başka ülke, kendi kıta sahanlığında kendi faaliyetlerini yürüttüğü zaman hiçbir ses çıkmıyor da Türkiye kendi kıta sahanlığında Doğu Akdeniz'de kendi gemisiyle kendi kaynaklarını araştırdığında niye kıyamet kopar, anlaşılır gibi değil.

    YUNANİSTAN'IN KARASULARINI 12 MİLE ÇIKARMAK İSTEMESİ
    Bunu kul etmemizi mi bekliyorsunuz? Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Türkiye'den Avrupa'ya çok net mesaj: Geri adım atmamızı kimse beklemesin
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri