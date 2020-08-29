KYK yurt başvurusu ne zaman yapılacak? 2020-2021 KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK yurt başvurusu ne zaman yapılacak? 2020 – 2021 eğitim öğretim döneminde üniversiteye kayıt olacak öğrenciler, KYK yurt ve burs başvurusu hakkında araştırma yapıyor. KYK yurt başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt aranıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, KYK yurt başvurularına ilişkin açıklamada bulundu.

KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK Yurt başvurularıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şunlar ifade edildi;

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, her yıl ağustos ayında aldığı yurt başvurularını, bu yıl yaşanan pandemi süreci sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleyecek ve kamuoyuyla paylaşacak.