İOKBS bursluluk sınavı giriş belgesi 2020! meb.gov.tr bursluluk sınav yerleri nasıl öğrenilir?

İOKBS bursluluk sınavı giriş belgesi sorgulama! 2020 bursluluk sınav yerleri öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanıyor. 6 Haziran olarak belirlenen MEB İOBKS bursluluk sınavı pandemi nedeniyle ertelenmişti. 5 Eylül'de yapılacak sınava 5,6,7 ve 9,10 ve 11. sınıflar giriş yapacak. Peki, İOKBS bursluluk sınavı giriş belgesi nasıl alınır?

İOKBS BURSLULUK SINAV YERLERİ!

Aşağıdaki bağlantıya tıkladıktan sonra sınav giriş belgesi ve sınav giriş yerlerini öğrenebilirsiniz. Giriş yapmak için T.C. kimlik numaranız ve doğum tarihinizi girmeniz gerekmektedir.

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