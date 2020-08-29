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    • 29.08.2020 07:52
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    Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Avrupa Birliği'ne tepkisi: Samimiyetsizlik

    Son dakika herine göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin 'de kendi kıta sahanlığı içerisinde yürüttüğü faaliyetler konusunda, Avrupa Birliği'nin (AB) bir yandan diyalog çağrısı yaparken diğer yandan başka planlar içinde olmasını "samimiyetsizlik" olarak niteledi.

    Oktay'dan AB'ye Doğu Akdeniz tepkisi

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin 'de kendi kıta sahanlığı içerisinde yürüttüğü faaliyetler konusunda, Avrupa Birliği'nin () bir yandan diyalog çağrısı yaparken diğer yandan başka planlar içinde olmasını "samimiyetsizlik" olarak niteledi.

    Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

    "Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığımız içerisinde yürüttüğümüz faaliyetler konusunda, AB'nin bir yandan diyalog çağrısı yaparken diğer yandan başka planlar içinde olması samimiyetsizliktir. Bizler barış ve diplomasi dilini iyi biliriz ancak mesele Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumaya gelince gereğini yapmakta tereddüt etmeyiz. Bunu en iyi bilenlerin başında da Fransa ve Yunanistan gelir."


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    Haberler Güncel Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Avrupa Birliği'ne Doğu Akdeniz tepkisi: Samimiyetsizlik
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