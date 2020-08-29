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    • 29.08.2020 12:10
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    'dan Aşure Günü paylaşımı: Komşularımıza ulaştırmayı unutmayalım

    Başkan 'ın eşi , Aşure günü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Erdoğan, yaptığı paylaşımda pekmezli aşure tarifi de vererek, "Tarifini paylaştığım aşure, herkesin çok iyi bildiği, yüzyıllardır mutfaklarımızda pişirilen geleneksel bir reçete. Aşure paylaşmaktır, komşularımıza ulaştırmayı unutmayalım." dedi.

    Emine Erdoğan'dan Aşure Günü paylaşımı

    Başkan 'ın eşi , Aşure günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

    Emine Erdoğan, twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "Aşure'ye vazgeçilmez tadı katan, reçetesinde gizli sevgi, birlik ve hoşgörü malzemesidir. Aşure Günü'nün taşıdığı güzide anlamlarla, tüm İslam alemine ve insanlık ailesine barış ve huzur getirmesini diliyorum. Allah tuttuğumuz Muharrem oruçlarını kabul buyursun. Kerbela'nın kalplerimizde hiç dinmeyecek acısı, sevgi ve kardeşlikle birbirimize tutunmanın önemini bizlere bir kez daha hatırlatsın." ifadelerini kullandı.


    Erdoğan, yaptığı paylaşımda pekmezli aşure tarifi de vererek, şunları kaydetti:

    "Tarifini paylaştığım aşure, herkesin çok iyi bildiği, yüzyıllardır mutfaklarımızda pişirilen geleneksel bir reçete. Aşure paylaşmaktır, komşularımıza ulaştırmayı unutmayalım.


    Yurdumuzun dört bir yanından sofralarımıza ulaşan yerel ürünlerle hazırladığım aşurede şeker kullanmadık. Onun yerine kuru meyveler ve biraz da üzüm pekmeziyle tatlandırdık. Bu lezzetli, sağlıklı tarifin, sofralarınıza neşe getirmesini diliyorum."






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