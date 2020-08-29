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    • 29.08.2020 17:06
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    virüse yakalanan 'dan flaş açıklama: Eşim ve çocuğum da pozitif

    Son dakika haberi... virüs i pozitif çıkan ve tedavi sürecini evinde geçiren DEVA Partisi Genel Başkanı , sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Babacan, kendisinden sonra eşi ve çocuğunun da testinin pozitif çıktığını söyledi.

    Eşim ve çocuğum da pozitif

    DEVA Partisi Genel Başkanı , Twitter'da sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Babacan, "Bugün COVID-19'la beşinci günümüz, karantinadayız. Benden hemen sonra eşim Zeynep ve küçük oğlumuz Emir'in de testleri pozitif çıktı. Üçümüzün de şikayetleri aynı: Halsizlik, ateş, yoğun kas ve eklem ağrıları" ifadelerini kullandı.

    Tedavisinin evinde devam ettiğini kaydeden Babacan, "Doktorlarımızın tavsiye ettiği tedavi programını aynen uyguluyoruz. Gün içinde bazen daha iyi, bazen daha bitkin oluyoruz ama iyileşme sürecinde olduğumuza inanıyorum" dedi.



    Sağlık çalışanlarının haklarının büyük olduğunu kaydeden Babacan, "Büyük fedakarlıklarla çalışıyorlar. Ben hepsine teşekkür ediyorum, onlara minnettarız. Lütfen onların emeklerini, özverilerini kanıksamayalım. Üzerimize düşen tedbirleri yerine getirmekte titiz olalım" dedi.

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