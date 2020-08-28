ÜÇ FARKLI YAYINEVİ BASTI

Kitabın birinci ve ikinci baskıları Güldiken Yayınevi tarafından yapıldı. Üçüncü baskıyı ise yazara ait Diclem Sahaf Yayınevi yaptı. Dördüncü baskı ise Arı Sanat Yayınevi tarafından yapıldı.

SAVUNMASI BİLE DENSİZ

Yazar Musa Dinç, iğrenç hikayenin sorumluluğunu 'halka' ve 'anne babasına' atarak, kendini şöyle savundu: "2000 yılında yazdığım bir masal. Bu masal Anadolu da halk arasında yaygın olarak anlatılan bir masal. Ben bu masalı annemden babamdan komşularımdan duydum. 2018 yılında Arı Sanat Yayınevi'nden 4. baskı yapıldı. Yayınladıktan sonra tepkiler gelince durumu fark ettik. Bu konuda 'düşünememişiz' diyerek özür diledim ve yayınevi de hemen satışa kapattı. Kitabı imha ettik ve her yerden de topladık. Bu derlediğim bir masaldı. Bundan dolayı kamuoyundan özür diliyorum."

Dinç, yazdığı rezaletin ucuzluğuna da bakmadan, "Bu güne kadar 20 kitap yazdım, bir iki paragraftan dolayı insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı" diye konuştu.

Musa Dinç, imza günü düzenleyip çocuklara kitaplarını dağıtıyordu. İşte yazarın "Annemin, babamın bana anlattığı masallar" dediği iğrenç satırlardan bazıları:

İLK YAYINEVİ SESSİZ

Kitabın ilk iki baskısını yapan Güldiken Yayınevi'nden kamuoyuna bir açıklama yapılmadı. Dördüncü baskıyı yapan Arı Sanat Yayınevi, yaptığı açıklamada, sorumluluğu yazara atarak, "Bahsi geçen kitap yazarın editörlüğünde çıkan bir yayın olup, 2019'da bu konu üzerinden satışa ve dağıtıma kapatılmıştır. Yayın çizgimizin dışında olup hataen çıkmış ve sonra da satışa kapatılmıştır" dedi. Yayınevi yetkilileri, "Çok satan bir kitap değildi" demekle yetindi.