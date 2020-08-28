Musa Dinç son dakika tutuklandı mı? Yazar Musa Dinç'in çocuklar için yazdığı 'Gül ve Düşün' adlı masal kitabındaki iğrenç ifadeler tepki çekti. Fabl türünde 15 masalın bulunduğu kitapta bir tilkinin ayıya tecavüzü anlatıldı. Bu bağlamda Musa Dinç tarafından 2000 yılında yazılan ve biri yazara ait üç yayınevi tarafından 4 baskısı yapılan 'Gül ve Düşün' adlı çocuklara yönelik masal kitabındaki iğrenç ifadeler, büyük tepki çekti. Bir tilkinin ayıyı 'tecavüzle cezalandırması' anlatılan kitapla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı. Peki Gül ve Düşün masal kitabı içeriği nedir ne yazıyor? Musa Dinç kimdir, nereli, hangi kitapları yazdı?
ÜÇ FARKLI YAYINEVİ BASTI
Kitabın birinci ve ikinci baskıları Güldiken Yayınevi tarafından yapıldı. Üçüncü baskıyı ise yazara ait Diclem Sahaf Yayınevi yaptı. Dördüncü baskı ise Arı Sanat Yayınevi tarafından yapıldı.
SAVUNMASI BİLE DENSİZ
Yazar Musa Dinç, iğrenç hikayenin sorumluluğunu 'halka' ve 'anne babasına' atarak, kendini şöyle savundu: "2000 yılında yazdığım bir masal. Bu masal Anadolu da halk arasında yaygın olarak anlatılan bir masal. Ben bu masalı annemden babamdan komşularımdan duydum. 2018 yılında Arı Sanat Yayınevi'nden 4. baskı yapıldı. Yayınladıktan sonra tepkiler gelince durumu fark ettik. Bu konuda 'düşünememişiz' diyerek özür diledim ve yayınevi de hemen satışa kapattı. Kitabı imha ettik ve her yerden de topladık. Bu derlediğim bir masaldı. Bundan dolayı kamuoyundan özür diliyorum."
Dinç, yazdığı rezaletin ucuzluğuna da bakmadan, "Bu güne kadar 20 kitap yazdım, bir iki paragraftan dolayı insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı" diye konuştu.
Musa Dinç, imza günü düzenleyip çocuklara kitaplarını dağıtıyordu. İşte yazarın "Annemin, babamın bana anlattığı masallar" dediği iğrenç satırlardan bazıları:
İLK YAYINEVİ SESSİZ
Kitabın ilk iki baskısını yapan Güldiken Yayınevi'nden kamuoyuna bir açıklama yapılmadı. Dördüncü baskıyı yapan Arı Sanat Yayınevi, yaptığı açıklamada, sorumluluğu yazara atarak, "Bahsi geçen kitap yazarın editörlüğünde çıkan bir yayın olup, 2019'da bu konu üzerinden satışa ve dağıtıma kapatılmıştır. Yayın çizgimizin dışında olup hataen çıkmış ve sonra da satışa kapatılmıştır" dedi. Yayınevi yetkilileri, "Çok satan bir kitap değildi" demekle yetindi.
BAKANLIKLARIN YETKİSİ YOK
Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür Turizm Bakanlığı'na yönelik soruların dile getirilmesi üzerine, iki bakanlık konuyla ilgilerinin bulunmadığını açıkladı. MEB sadece ders kitaplarının onayını ve basımını yaptıklarını vurgularken, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Danışmanı Selim Terzi de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın kitaplar yayımlanmadan önce içerik denetimi yapma yetkisi yoktur. Kanunlar gereği kitapların içeriğinde suç teşkil eden bir söylem varsa adli süreç başlatılır ve toplatma ya da yasaklama kararı yargı kararıyla olabilir" dedi.
'DİĞER KİTAPLARI DA İNCELENMELİ'
Eğitim Bir-Sen, kitabın satış noktalarından ve internet sitelerinden kaldırılması için Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvurdu. Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Böylesi ahlaksızlar, okullara ve kitap fuarlarına sokulmamalı; çocuklarımızdan uzak tutulmalıdır. Bu kişinin diğer kitapları da incelenmelidir" dedi.
HAREKETE GEÇİLDİ
Kitapla ilgili tepkiler yükselirken hedefte olan MEB, şu açıklamayı yaptı: "Medyaya yansıyan söz konusu hikaye kitabı üzerinden Sayın Bakanımıza ve Bakanlığımıza yönelik ortaya atılan iddialar üzerine bilgilendirme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. MEB, yalnızca bünyesindeki ders kitaplarının onayını vermektedir. Medyaya yansıyan söz konusu içerik 'hikaye kitabı' kategorisindedir. Bakanlığımız yayın ve kontrol alanında değildir."
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK: MUZIR VE MÜSTEHCENLİK
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise kitapla ilgili 'muzır ve müstehcenlik' kararı aldı. Kurulun aldığı karar, önümüzdeki bir iki gün içinde Resmi Gazete'de yayımlanarak kamuoyuna da duyurulacak.
İMZA GÜNÜ DE YAPMIŞ
Öte yandan sosyal medyada bu satırların yayılmasının ve büyük tepki gösterilmesinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti, kitapla ilgili soruşturma başlattı. İğrenç olay sosyal medyada "Gül ve Düşün kitabı kaldırılsın" ve "Musa Dinç tutuklansın" başlıklarıyla 'trend topic' oldu
Kitap için imza günleri de düzenlenip çocuklar için satışa sunulmuş. Tepkilerin ardından kitabın yazarı Musa Dinç ve Arı Sanat Evi'nden özür açıklamaları geldi. Dinç, "Erdemli bir davranış sergileyerek özür diledim, kitap satış dışı tutuldu; yayınevi ve benim elimde olanları imha ettik. Hakaret ve küfürler suç teşkil ediyor. Beni tanıyan ve bilenler nasıl bir insan olduğumu herkes biliyor" dedi.
YAYINEVİ: KONTROL ETMEMİŞTİK
Konuyla ilgili açıklama yapan Arı Sanat Yayınevi yetkilisi Faruk Coşkun kitaptaki skandal ifadeleri 2019 yılında fark ettiklerini ve basımını durdurduklarını söyledi: "20 yıllık bir yayıneviyiz. Şimdiye kadar yüzlerce kitap bastık. Musa Dinç'in daha önce de kitaplarını basmıştık ve kontrol etmiştik bir sorun görmemiştik. Ancak bahsi geçen kitabın editörlüğünü kendisi yapmıştı. Biz de kendisiyle güven ilişkisi kurduğumuz için maalesef kontrol etmemiştik. Kitabı 2018 yılında bastık, 2019'da masallardaki bu ifadeleri fark edince derhal basımını durdurduk, bizdeki kitapları imha ettik. Ancak önceden satın alım yapmış olan kitap satış noktaları satmaya devam ediyormuş. Bundan yeni haberimiz oldu. İnsanlar tepki göstermekte haklı, bu durumu geçen yıl fark ettikten sonra önlem aldığımızı düşünmüştük. Kitabın ilk üç baskısı bize ait değil biz sadece son baskısını yaptık. Okuyucularımıza bu kitabı yırtmış olarak fotoğrafını bize mail atarlarsa yayın evimizden başka bir kitap hediye edeceğimizi duyurduk. Çok üzgünüz."
YAZAR ÖZÜR DİLEDİ
Musa Dinç sosyal medya hesabından tepkiler üzerine yaptığı açıklamada, "Erdemli bir davranış sergileyerek özür diledim, kitap satış dışı tutuldu. Yayınevi ve benim elimde olanları imha ettik. Hakaret ve küfürler suç teşkil ediyor. Beni tanıyan ve bilenler nasıl bir insan olduğumu herkes biliyor" ifadelerini kullandı.
MUSA DİNÇ KİMDİR?
Şair, yazar, editör ve sağlık eğitimcisi Musa Dinç, 7 Ocak 1960 yılında Diyarbakır'ın Çınar İlçesine bağlı Aşağı Konak Köyünde dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Diyarbakır'da tamamlamış, bir yıl Diyarbakır Öğretmen Lisesi'nde okumuştur.
1982 yılında Konya Atatürk Sağlık Meslek Lisesi Sağlık Memurluğu Bölümünü, 1986 yılında Anadolu Üniversitesi, AÖF İş İdaresi lisans Programını, 1992 yılında Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ankara Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü Toplum Sağlığı Bölümü'nü birincilik ile bitirmiştir.
2000-2008 yılları arasında Diclem Sahaf'ı kurarak yayıncılık ve editörlük hizmetlerinde bulunan Musa Dinç, 2008 yılında yayıncılığı bırakarak, tercihini editörlükten yana kullanmıştır. Aykırı Sanat, Damar, Öğretmen Dünyası dergilerinin Diyarbakır temsilciliklerini yürütmüştür.
Diyarbakır Sanatçılar ve Edebiyatçılar Derneği, Çukurova Yazarlar Derneği ve Türkiye Edebiyatçılar Derneği Yönetim Kurulunda görev alan yazar 2008 yılında Erzurum Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü'nde Alan değişikliği kursuna katışarak Sağlık-Tıbbi Laboratuvar Bölüm Öğretmeni olmuştur.
Şiir, öykü ve makaleleri çeşitli Gazete ve Dergilerde yayımlanan Musa Dinç, 2010-2011 yılları arasında Orhan Kemal Öykü Yarışmasında Seçici Kurul Üyeliği ve 2010 yılında Kaygısız Abdal Öykü Yarışmasında Jüri Üyeliğinde bulunmuştur.