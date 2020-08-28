Musa Dinç tarafından 2000 yılında yazılan ve biri yazara ait üç yayınevi tarafından 4 baskısı yapılan 'Gül ve Düşün' adlı çocuklara yönelik masal kitabındaki iğrenç ifadeler, büyük tepki çekti. Bir tilkinin ayıyı 'tecavüzle cezalandırması' anlatılan kitapla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı.

ÜÇ FARKLI YAYINEVİ BASTI

Kitabın birinci ve ikinci baskıları Güldiken Yayınevi tarafından yapıldı. Üçüncü baskıyı ise yazara ait Diclem Sahaf Yayınevi yaptı. Dördüncü baskı ise Arı Sanat Yayınevi tarafından yapıldı.

SAVUNMASI BİLE DENSİZ

Yazar Musa Dinç, iğrenç hikayenin sorumluluğunu 'halka' ve 'anne babasına' atarak, kendini şöyle savundu: "2000 yılında yazdığım bir masal. Bu masal Anadolu da halk arasında yaygın olarak anlatılan bir masal. Ben bu masalı annemden babamdan komşularımdan duydum. 2018 yılında Arı Sanat Yayınevi'nden 4. baskı yapıldı. Yayınladıktan sonra tepkiler gelince durumu fark ettik. Bu konuda 'düşünememişiz' diyerek özür diledim ve yayınevi de hemen satışa kapattı. Kitabı imha ettik ve her yerden de topladık. Bu derlediğim bir masaldı. Bundan dolayı kamuoyundan özür diliyorum."