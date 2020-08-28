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    • 28.08.2020 11:12
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    : 'de operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

    haberine göre merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün () gizli askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 8'i muvazzaf, 2'si emekli 10 astsubay gözaltına alındı.

    Harekete geçildi! Çok sayıda gözaltı var
    Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Balıkesir'in yanı sıra Mersin, , Konya, Kayseri, Ankara, Ardahan, Isparta, ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Operasyonda, ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık arandıkları belirlenen 8'i muvazzaf, 2'si emekli 10 astsubay gözaltına alındı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Balıkesir'de FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
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