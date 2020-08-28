Şinzo Abe kimdir? Japonya Başbakanı korona mı oldu? Şinzo Abe neden istifa etti?

Şinzo Abe kimdir? Şinzo Abe neden istifa etti? Japonya Başbakanı korona mı oldu? Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin sürpriz istifa kararının ardından gözler bölgeye çevrildi. AFP'de yer alan habere göre; Abe'nin istifasını duyurmasının ardından, Tokyo hisseleri kısa süre içerisinde yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti. Peki, Şinzo Abe kimdir? Şinzo Abe neden istifa etti?
ŞİNZO ABE NEDEN İSTİFA ETTİ?
Japonya Başbakanı Şinzo Abe, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etti.
ŞİNZO ABE HASTALIĞI NEDİR?
Strese bağlı ülseratif kolit hastalığından muzdarip Abe'nin 5 aydır tek bir gün bile tatil yapmadan çalıştığı biliniyor.
ŞİNZO ABE KİMDİR?
Japonya'nın rejimi kapsamında 26 Eylül 2006'da özel bir toplantıyla Japonya'nın başbakanı olarak seçildi.
Japonya'nın II. Dünya Savaşı sonrasında göreve gelen en genç başbakanı ve savaştan sonra doğmuş ilk Japon başbakandır.
Parlamenter Kan Abe'nın torunu ve eski dışişleri bakanı Shintaro Abe'nin oğludur.
Nagata'da doğdu ve Seikei Üniversitesi'nde siyasal bilgiler okuyup 1977 yılında mezun oldu. Daha sonra ABD'ye Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde siyasal bilgiler okumak üzere taşındı.
Nisan 1979'da Kobe Steel'da çalışmaya başladı.
1982'de şirketten ayrılarak çeşitli yerlerde çalıştı: yetkili asistan, Dışişleri Bakanı, LDP'nin Genel Konseyi'nin oturum başkanının özel sekreteri ve LDP Genel Sekreterliği'nde sekreter oldu.
Siyasi bir ailede doğdu. Büyükbabası Kan Abe ve babası Şintaro Abe da siyasetçiydi. Annesi Yoko Kişi ise eski başbakanlardan Nobusuke Kişi'nin kızıydı.
9 Eylül 2007 tarihinde Afganistan'da görev yapan Japon Deniz Kuvvetleri personelini geri çekme planını askıya aldı.
12 Eylül 2007 tarihinde sağlık sorunlarını ileri sürerek istifa etti.
478 oyun 328'ini alarak ikinci kez Japonya Başbakanı oldu. Tekrar Başbakan seçilen Abe, bu göreve ikinci kez gelerek son 6,5 yılda seçilen 7. başbakan olmuştur. 26 Aralık 2012 tarihinde göreve başlamıştır.