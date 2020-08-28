Şinzo Abe kimdir? Japonya Başbakanı korona mı oldu? Şinzo Abe neden istifa etti?

1982'de şirketten ayrılarak çeşitli yerlerde çalıştı: yetkili asistan, Dışişleri Bakanı, LDP'nin Genel Konseyi'nin oturum başkanının özel sekreteri ve LDP Genel Sekreterliği'nde sekreter oldu.

Siyasi bir ailede doğdu. Büyükbabası Kan Abe ve babası Şintaro Abe da siyasetçiydi. Annesi Yoko Kişi ise eski başbakanlardan Nobusuke Kişi'nin kızıydı.

9 Eylül 2007 tarihinde Afganistan'da görev yapan Japon Deniz Kuvvetleri personelini geri çekme planını askıya aldı.

12 Eylül 2007 tarihinde sağlık sorunlarını ileri sürerek istifa etti.

478 oyun 328'ini alarak ikinci kez Japonya Başbakanı oldu. Tekrar Başbakan seçilen Abe, bu göreve ikinci kez gelerek son 6,5 yılda seçilen 7. başbakan olmuştur. 26 Aralık 2012 tarihinde göreve başlamıştır.