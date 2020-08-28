14 ilde düğün kısıtlaması! Düğün yasağı gelen iller hangileri? İstanbul, Ankara, İzmir düğün yasağı var mı?

14 ilde düğün kısıtlaması kararının ardından düğün yasağı gelen iller hangileri? İstanbul Ankara İzmir düğün yasağı var mı? Düğün hazırlığı yapan vatandaşlar için kötü haber geldi. Birçok ilde düğün, nişan, kına törenleri gibi törenler iptal edildi. Düğün törenlerine de 1 saat kısıtlama getirildi. İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamayla 14 ilde 26 Ağustos tarihinden itibaren düğün kısıtlaması getirildiğini duyurdu.

DÜĞÜNLER YASAKLANDI MI?

Bakanlıktan gönderilen genelgede "26 Ağustostan itibaren Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat olmak üzere toplam 14 ilde sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmeyecek. Bu illerde yapılacak olan düğün ve nikahlar ise en fazla 1 saat içerisinde tamamlanacak Bu illerde düğün salonlarında dans/oyuna izin verilmeyecek, sandalye/koltuk düzeni dans/oyun pisti/alanlarını kapatacak şekilde oluşturulacak. Bu illerde, gelin ile damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah merasimlerine katılması yasaklanacak. Ülke genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmeti ve paketli su servisi hariç her türlü yiyecek içecek ikramı geçici süreyle durdurulacak." dendi.