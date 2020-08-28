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    • 28.08.2020 17:55
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    'un "hayvan ü" sözleri gündemi sarstı

    isimli yazarın "Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında kullandığı skandal ifadelerin etkisi henüz geçmemişken bugün de 'un yazdığı "Elveda " isimli kitap gündem oldu. Ferhan Şensoy'un kitabında yer alan ifadelerin bir bölümü ya düşerken tepkilerin ardı arkası kesilmedi. Öyle ki, kitapta bir bölümde hayvan ünün övülerek anlatıldığı görülüyor. Kitabın söz konusu sayfalarını paylaşan sosyal medya kullanıcıları, bu ifadeleri 'korkunç' olarak değerlendirdiler. İşte, son dakika haberine ilişkin detaylar...

    Ferhan Şensoy tecavüzü övdü

    Musa Dinç isimli yazarın "Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında kullandığı skandal ifadelerin yarattığı infial henüz geçmemişken bir skandal da Ferhan Şensoy'un "Elveda SSK" isimli kitabında ortaya çıktı. Şensoy'un 2005 yılında yayımlanan kitabında yer alan bir bölüm, bugün sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Zira, "Elveda SSK" isimli kitabın ilgili bölümünde hayvan tecavüzünün övülerek anlatıldığı görüldü.

    SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

    Bir kediye tecavüzün övülerek anlatıldığı satırlar, sosyal medya kullanıcıları tarafından da büyük tepki çekti. Kullanıcılar, bu satırları paylaşarak Ferhan Şensoy'a olan tepkilerini dile getirdi.

    İşte, o satırlar ve son dakika haberinin detayları:

    Ferhan Şensoy'un tepki çeken ifadeleri

    Skandal ifadelerin yer aldığı kitap

    Sosyal medyada olayı ortaya çıkartan kullanıcının yazdıkları

    Temmuz ayında yayınladığı podcastte, "Keşke bu kitabı yazmasaydım dediğiniz bir kitabınız var mı?" sorusunda yanıt veren Şensoy'un kitapla eleştirilere verdiği yanıtta şunları söylemişti:

    "Yazmayı istemeseydim yazmazdım zaten. Ben hayatta hiçbir şeye 'keşke' demem. Bazı kitaplarım çok satmıştır, bazı kitaplarım az.Otobiyografik romanlar yazdığım için diğer roman karakterlerini benimle karıştıranlar oldu. 'Elveda SSK'da Şükrü diye pis bir karakter var. Kediye tecavüz etmeyi düşünüyor. Tiyatroya mektup yağıyor 'Ayıp değil mi Ferhan bey? Size hiç yakıştıramadım... Şükrü ile Ferhan'ı aynı yere koyuyor, Şükrü denyosunun bir roman karakteri olduğunu algılayamıyor."
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