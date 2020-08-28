Musa Dinç isimli yazarın "Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında kullandığı skandal ifadelerin yarattığı infial henüz geçmemişken bir skandal da Ferhan Şensoy'un "Elveda SSK" isimli kitabında ortaya çıktı. Şensoy'un 2005 yılında yayımlanan kitabında yer alan bir bölüm, bugün sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Zira, "Elveda SSK" isimli kitabın ilgili bölümünde hayvan tecavüzünün övülerek anlatıldığı görüldü.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Bir kediye tecavüzün övülerek anlatıldığı satırlar, sosyal medya kullanıcıları tarafından da büyük tepki çekti. Kullanıcılar, bu satırları paylaşarak Ferhan Şensoy'a olan tepkilerini dile getirdi.