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    • 28.08.2020 17:53
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    'ta terör operasyonu: Muş İl Eş Başkanı dahil 9 kişi tutuklandı!

    Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen terör operasyonu kapsamında, aralarında Muş İl Eş Başkanı 'in de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Yiğit'in de aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Muş'ta terör operasyonu!

    Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen terör operasyonu kapsamında, aralarında HDP Muş İl Eş Başkanı Abdulbari Yiğit'in de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.

    Alınan bilgilere göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen terör soruşturması kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    9 TUTUKLAMA
    Operasyonda kapsamında aralarında HDP Muş İl Eş Başkanı Abdulbari Yiğit'in de bulunduğu 28 zanlı gözaltına alındı. 2014 yılında Ayn el Arap (Kobani) bahanesiyle gerçekleştirilen eylemlere katıldıkları öne sürülen şüphelilerden Yiğit'in de aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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