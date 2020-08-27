Boz ayının bakireliği son buldu, bekaretim gitti, namusum beş paralık oldu! Bu ifadeler Gül ve Dünya isimli kitapta yer alıyor. Kitabın yazarı Musa Dinç'e sosyal medyadan tepki yağıyor. Bütün bu skandal ifadelerin çocuk kitabında yer alması herkesin tepkisini çekti.

Kitabın yazarı Musa Dinç, sosyal medya hesabından özür dilese de tepkiler dinmedi. 1960 yılında Diyarbakır'da doğan Musa Dinç'in Gül ve Dünya isimli kitabındaki o yazıların çocuk kitabında nasıl yer aldığı büyük tartışma konusu oldu.

Musa Dinç, sosyal medya hesabı üzerinden özür diledi.

CHP'Lİ İSİMLE AYNI KAREDE

Öte yandan skandal kitap nedeniyle büyük tepki çeken Musa Dinç'in İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen'le olan karesi ortaya çıktı.

SKANDAL KİTABIN YAZARI MUSA DİNÇ KİMDİR VE NERELİ?

Şair, yazar, editör ve sağlık eğitimcisi Musa Dinç, 7 Ocak 1960 yılında Diyarbakır'ın Çınar İlçesine bağlı Aşağı Konak Köyünde dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Diyarbakır'da tamamlamış, bir yıl Diyarbakır Öğretmen Lisesi'nde okumuştur.

1982 yılında Konya Atatürk Sağlık Meslek Lisesi Sağlık Memurluğu Bölümünü, 1986 yılında Anadolu Üniversitesi, AÖF İş İdaresi lisans Programını, 1992 yılında Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ankara Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü Toplum Sağlığı Bölümü'nü birincilik ile bitirmiştir.

2000-2008 yılları arasında Diclem Sahaf'ı kurarak yayıncılık ve editörlük hizmetlerinde bulunan Musa Dinç, 2008 yılında yayıncılığı bırakarak, tercihini editörlükten yana kullanmıştır. Aykırı Sanat, Damar, Öğretmen Dünyası dergilerinin Diyarbakır temsilciliklerini yürütmüştür.

Diyarbakır Sanatçılar ve Edebiyatçılar Derneği, Çukurova Yazarlar Derneği ve Türkiye Edebiyatçılar Derneği Yönetim Kurulunda görev alan yazar 2008 yılında Erzurum Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü'nde Alan değişikliği kursuna katışarak Sağlık-Tıbbi Laboratuvar Bölüm Öğretmeni olmuştur.

Şiir, öykü ve makaleleri çeşitli Gazete ve Dergilerde yayımlanan Musa Dinç, 2010-2011 yılları arasında Orhan Kemal Öykü Yarışmasında Seçici Kurul Üyeliği ve 2010 yılında Kaygısız Abdal Öykü Yarışmasında Jüri Üyeliğinde bulunmuştur.