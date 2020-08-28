İzmir Çeşme son dakika patlama mı oldu? Sorusu Twitter'da gündem oldu. Vatandaşlar ne olduğunun yanıtını arıyor. İzmir'in Çeşme ilçesinde duyulan patlama sesi büyük bir panik yaşanmasına neden oldu. İzmir Çeşme de patlama mı oldu? İzmir'in turistik bölgesi olan Çeşme'de duyulan patlama sesi panik yaşanmasına nende oldu. Bir çok sosyal medya kullanıcısı 'Çeşme'de patlama oldu' mesajı yayınladı. Ancak şu ana kadar resmi makamlardan net bir açıklama gelmedi.
ÇEŞME KAYMAKAMI ÜNAL ÇAKICI'DAN AÇIKLAMA
Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, kent genelinde duyulan patlama sesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar sesin kaynağını bulamadık. Dönem dönem uçaklardan kaynaklanan sesler olabiliyor" dedi.
Ünlü tatil merkezi Çeşme ilçesinde, öğle saatlerinde kent genelinde şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Herkes sesin kaynağını merak ederken, Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çakıcı, şuana kadar sesin kaynağının bulunamadığını ifade etti.
"DÖNEM DÖNEM UÇAKLARDAN KAYNAKLANAN SESLER OLABİLİYOR"
Çakıcı, şöyle devam etti:
"Bugün öğlen saatlerinde ilçemizin pek çok yerinden duyulan büyük bir ses duyuldu. Bize pek çok yerden vatandaşlar arayarak sesin kaynağını soruyorlar. Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerimizden durumu araştırıyoruz. Şu ana kadar sesin kaynağını bulamadık. Dönem dönem uçaklardan kaynaklanan sesler olabiliyor. Konuyu bu boyutuyla da araştırıyoruz. Halkımız tatillerine huzurla devam edebilirler."
İzmir Çeşme Hakkında;
Çeşme sadece İzmir'in turistik bir ilçesi değil. Tüm Türkiye'nin gözde yerlerinden biridir. Tatil Sezonunda plajları tıklım tıklım olan, otellerinde yer bulamadığınız, Yerli ve Yabancı ziyaretçi akınına uğrayan Türkiye'nin gözde tatil mekânıdır.