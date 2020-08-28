"DÖNEM DÖNEM UÇAKLARDAN KAYNAKLANAN SESLER OLABİLİYOR"

Çakıcı, şöyle devam etti:

"Bugün öğlen saatlerinde ilçemizin pek çok yerinden duyulan büyük bir ses duyuldu. Bize pek çok yerden vatandaşlar arayarak sesin kaynağını soruyorlar. Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerimizden durumu araştırıyoruz. Şu ana kadar sesin kaynağını bulamadık. Dönem dönem uçaklardan kaynaklanan sesler olabiliyor. Konuyu bu boyutuyla da araştırıyoruz. Halkımız tatillerine huzurla devam edebilirler."

İzmir Çeşme Hakkında;

Çeşme sadece İzmir'in turistik bir ilçesi değil. Tüm Türkiye'nin gözde yerlerinden biridir. Tatil Sezonunda plajları tıklım tıklım olan, otellerinde yer bulamadığınız, Yerli ve Yabancı ziyaretçi akınına uğrayan Türkiye'nin gözde tatil mekânıdır.