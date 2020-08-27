Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz için sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu.



Altun paylaşımında "Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Sadece terör örgütleriyle değil onların hamileri ve işbirlikçileriyle de mücadele etmemiz gerektiğini çok iyi biliyoruz ve mücadele ediyoruz. Bu, hak-batıl mücadelesidir." dedi.

İŞTE İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'UN O PAYLAŞIMI

