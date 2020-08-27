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    • 28.08.2020 02:08
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    İletişim Başkanı 'dan mesajı: Bu hak-batıl mücadelesidir

    Başkanı   için hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu. Altun paylaşımında "Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Sadece terör örgütleriyle değil onların hamileri ve işbirlikçileriyle de mücadele etmemiz gerektiğini çok iyi biliyoruz ve mücadele ediyoruz. Bu, hak-batıl mücadelesidir." dedi.

    İletişim Başkanı Altun'dan Şehit Savcı Kiraz mesajı

    Başkanı için hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu.

    Altun paylaşımında "Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Sadece terör örgütleriyle değil onların hamileri ve işbirlikçileriyle de mücadele etmemiz gerektiğini çok iyi biliyoruz ve mücadele ediyoruz. Bu, hak-batıl mücadelesidir." dedi.

    İŞTE İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'UN O PAYLAŞIMI

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    Haberler Güncel İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz mesajı: Bu hak-batıl mücadelesidir
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