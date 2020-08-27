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    • 28.08.2020 06:27
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    Son dakika: 'den 'ye 12 zırhlı desteği

    Son dakika haberine göre, , 'nin terör örgütü Eş-Şebab ile mücadelesi için 12 zırhlı desteğinde bulundu. Genelkurmay Başkanı Rageh ise gelen yardımlardan dolayı Türkiye’ye şükranlarını sunarak, "Bugün kardeş ve dost ülkemiz Türkiye’den gelen modern zırhlı askeri araçları teslim almak için buradayız. Ülkemize ve ordumuza verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ederiz.” dedi.

    Türkiye'den Somali'ye askeri araç desteği

    'nn 'nin başkenti Mogadişu'ya gelen 12 zırhlı , törenle yetkililere teslim edildi.

    Törene, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Somali Hassan Ali Muhammed, Somali Genelkurmay Başkanı Odawa Yusuf Rageh ve çok sayıda kişi katıldı.

    Büyükelçi Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Somali'ye her konuda destek vermeye devam edeceğini belirtti.


    Savunma Bakanı Muhammed de Türkiye'den gelen araçların Eş-Şebab'a karşı operasyonlarda yardımcı olacağını ifade etti.

    Genelkurmay Başkanı Rageh ise gelen yardımlardan dolayı Türkiye'ye şükranlarını sunarak, "Bugün kardeş ve dost ülkemiz Türkiye'den gelen modern zırhlı askeri araçları teslim almak için buradayız. Ülkemize ve ordumuza verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ederiz." dedi.

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