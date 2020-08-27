"Ara bulucu devletler gerçekten samimi olsa burada iyi bir devlet akıllı bir devlet karşılaştırma yaptığında Türkiye'nin attığı her adımın uluslararası hukuka uygun olduğunu karşı tarafınsa tamamen gaspa, işgale adeta hırsızlığa yönelik faaliyetler olduğunu net olarak görmesi gerekir. Bu durumda da her zaman güdümünde olan devletin kulağını çekmesi gerekir. Kastettiğim ülke Almanya."

YUNANİSTAN'IN 12 MİL İLANI SAVAŞ ÇIKARIR

"Her ne kadar ara bulucu olarak görülse de Yunanistan ile sorunlar o kadar büyümüş durumda ki sorunun masada çözülmesi ban göre hiç yok. Çünkü Yunanistan'ın yaklaşım tarzı tamamen ters. 12 Mil Türkiye'de savaş sebebi. Yunanistan bunu gerçekten sınarsa hep soruluyor. 'Savaş çıkar mı?' şu an için zor. Fakat 12 mil ilanı İhtimal vermiyorum ama olduğu takdirde Türkiye'nin bu konuda tavrı net ve doğrudan savaş ilan edebilecek pozisyonda. Ben işte o zaman savaşın çıkabileceğini söyleyebilirim". İyon Denizi'nde kıta sahanlığını 12 mile çıkaran Yunanistan'ın tamamen saha yoklaması yaptığını ifade eden Başbuğ, Yunanistan'ın niyet ve maksadının gerilimi tırmandırmak olduğunu ifade etti.

YUNANİSTAN'IN ELİ İNANILMAZ ZAYIF

Yunanistan için 3 tane şans var. Bir masaya oturup anlaşmak, şimdi masaya oturduğunda hukuk öne çıkacak. Bu durumda Yunanistan'ın elle tutulur tek bir tarafının olmadığı ve hukuk dışı yaptığı işlemler ortaya çıkacak. Dolayısı ile yaptığı Yunanistan'ın kazanma şansı yok. Tam tersi eldeki bulgurdan da olacak. Zira Girit'in statüsü tartışılıyor. Londra ve Bükreş anlaşmaları ile haklarından feragat eden Bulgaristan ve Sırbistan'ın haklarının Yunanistan'a geçiyor olması akıl dışı. Adalar üzerinden dibimizdeki Meis adası ve sahipsız kayalıklar bunlar sürüncemede çözülmesi gereken sorunlar. Şimdi bunların üzerinde Yunanistan'ın eli inanılmaz zayıf. Nede? Çünkü işgalci. Bu nedenle masa başı çözüm Yunanistan'ın bana göre en son başvuracağı çözüm.

FRANSA, YUNANİSTAN'DAN DAHA KÖTÜ BİR DURUMA DÜŞECEK

Geriye bir şey kalıyor. Askeri güç uygulamak burada da az önce verdiğim rakamlar ve çizdiğim tablo ortada ki Türk ordusuna yalnızca Yunanistan ordusu değil Fransa dahil Avrupa'nın emperyalist güçleri dahil şu anda Türkiye'nin yanından geçebilecek bir güç yok. Bu tür askeri gücü üretmek ve sahaya yansıtmak için elde çok iyi bir ekonomik gücünüzün, çok iyi bir silahlı kuvvetlerinizin ve dışa bağımlılığınızın neredeyse sıfır olması lazım. Bunların hiç biri diğer devletlerde yok. Faransa Sarı yelekliler eylemleri ortada yani Yunanistan'dan pek farklı bir durumu yok. Elinden Afrika'da kayarsa Yunanistan'dan daha kötü bir duruma düşecek. Bana göre Fransa'nın sinir taşı bu. Türkiye'nin Libya'da uyguladığı politikalar da bu yüzden rahatsız ediyor.

HAKLIYIZ VE KAZANACAĞIZ