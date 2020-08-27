Oruç Reis'in çalışma süresi 1 Eylül'e kadar uzatıldı.
DOĞU AKDENİZ'DE ATIŞ EĞİTİMİ
Öte yandan Türkiye Doğu Akdeniz'deki stratejik hamlelerine devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 1-2 Eylül'de Doğu Akdeniz'de atış eğitimi yapılacak.
Ayrıntılar geliyor...
DOĞU AKDENİZ'DE ATIŞ EĞİTİMİ
Öte yandan Türkiye Doğu Akdeniz'deki stratejik hamlelerine devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 1-2 Eylül'de Doğu Akdeniz'de atış eğitimi yapılacak.
Ayrıntılar geliyor...