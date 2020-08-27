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    • 27.08.2020 20:48
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    İletişim Başkanı açıkladı: devletimizin şanına yaraşır şekilde kutlanacaktır

    İletişim Başkanı , 30 Ağustos Zafer Bayramı'yla ilgili paylaşımda bulundu. Altun, ideolojik saiklerle ve yersiz beklentilerle kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışanların asılsız açıklamalarına itibar edilmemesi gerektiğini belirtirken " bu sene de devletimizin şanına yaraşır şekilde kutlanacaktır" ifadelerine yer verdi

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı: 30 Ağustos Zafer Bayramımız şanına yaraşır şekilde kutlanacaktır

    Genel Başkanı 'nun 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin yaptığı asılsız açıklamalara İletişim Başkanı 'dan yanıt niteliğinde bir paylaşım geldi.

    Altun, 30 Ağustos Zafer Bayramı'yla ilgili paylaşımda bulundu.

    İTİBAR ETMEYİNİZ
    İdeolojik saiklerle ve yersiz beklentilerle kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışanların asılsız açıklamalarına itibar edilmemesi gerektiğini belirtirken "30 Ağustos Zafer Bayramımız bu sene de devletimizin şanına yaraşır şekilde kutlanacaktır" ifadelerine yer verdi.

    "DEVLETİMİZİN ŞANINA YARAŞIR ŞEKİLDE KUTLANACAKTIR"
    Altun'un açıklaması şu şekilde:
    bu sene de devletimizin şanına yaraşır şekilde kutlanacaktır. İdeolojik saiklerle ve yersiz beklentilerle kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışanların asılsız açıklamalarına itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun...

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