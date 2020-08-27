CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin yaptığı asılsız açıklamalara İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan yanıt niteliğinde bir paylaşım geldi.

Altun, 30 Ağustos Zafer Bayramı'yla ilgili paylaşımda bulundu.

İTİBAR ETMEYİNİZ

İdeolojik saiklerle ve yersiz beklentilerle kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışanların asılsız açıklamalarına itibar edilmemesi gerektiğini belirtirken "30 Ağustos Zafer Bayramımız bu sene de devletimizin şanına yaraşır şekilde kutlanacaktır" ifadelerine yer verdi.

"DEVLETİMİZİN ŞANINA YARAŞIR ŞEKİLDE KUTLANACAKTIR"

Altun'un açıklaması şu şekilde:

30 Ağustos Zafer Bayramımız bu sene de devletimizin şanına yaraşır şekilde kutlanacaktır. İdeolojik saiklerle ve yersiz beklentilerle kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışanların asılsız açıklamalarına itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun...