Kavuk geleneği nedir? Kavuk neden devredilir? Kavuk anlamı nedir?

Kavuk anlamı nedir? Kavuk neden devredilir? Kavuk geleneği nedir? Türk tiyatrosunda önemli bir yeri olan kavuk geleneği vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Geleneksel tiyatronun önemli bir simgesi olan kavuk devretme geleneği ustadan başka bir ustaya geçiş geleneği taşıyor. Peki, kavuk anlamı nedir?
KAVUK GELENEĞİ NEDİR?
İsmail Hakkı Dümbüllü'nün Fesi yıllar boyunca Türk tiyatro oyuncuları arasında geleneksel bir törende devredilir; bu fes ve kavuk Türk tiyatro oyunculuğu mirasını temsil etmektedir. Orta oyunu ve Tulûat (doğaçlama) sanatçısı İsmail Hakkı Dümbüllü, ustası Kel Hasan'dan devraldığı fesi, 1968'de oyuncu Münir Özkul'a devretmiştir.
Kel Hasan Efendi Kavuğu "Türk Tiyatrosu"nun güldürü geleneğinin nişanesi sayılmaktadır. Kavuk daha çok orta oyununu temsil eder. Kel Hasan Efendi Kavuk'u öğrencisi İsmail Dümbüllü'ye devretmişti. İsmail Dümbüllü ise bir dönem geleneksel tiyatro ile ilgilenen sinema sanatçısı Münir Özkul'a devretmiştir.
Dümbüllü, Özkul'u 1967-1968 yılları arasında Arena Tiyatrosu'nda. 'Kanlı Nigar' piyesindeki 'Kavuklu' rolünde izlemiş; 1968 yılında Özkul'un yeteneğinin nişanesi olarak bir törenle Kavuk'u devretmiştir.
Daha sonra Dümbüllü'nün kavuğu; Münir Özkul tarafından 1989'da Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğu'nun kurucusu Ferhan Şensoy'a devredilmiştir. İsmail Dümbüllü'nün Münir Özkul'a devrettiği Hasan Efendi'nin kavuğunu Ferhan Şensoy, Rasim Öztekin'e devretti.
Rasim Öztekin ise kavuğu Şevket Çoruh'a devredeceğini açıkladı.
KAVUK NEDEN DEVREDİLİR?
Türk tiyatrosundaki kavuk geleneğinin kökü 1920'li yıllara dayanıyor.
Türk tiyatrosunda kavuk geleneği Tiyatromuzdaki tuluat ustalarının en renkli ismi Kel Hasan Efendi, güldürü tuluatının devamını sağlayacak olan öğrencisi İsmail Dümbüllü'ye sembolik bir nişane olarak kavuğunu teslim etmesiyle başladı.