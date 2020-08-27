Kavuk geleneği nedir? Kavuk neden devredilir? Kavuk anlamı nedir?

Kavuk anlamı nedir? Kavuk neden devredilir? Kavuk geleneği nedir? Türk tiyatrosunda önemli bir yeri olan kavuk geleneği vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Geleneksel tiyatronun önemli bir simgesi olan kavuk devretme geleneği ustadan başka bir ustaya geçiş geleneği taşıyor. Peki, kavuk anlamı nedir?

KAVUK GELENEĞİ NEDİR?

İsmail Hakkı Dümbüllü'nün Fesi yıllar boyunca Türk tiyatro oyuncuları arasında geleneksel bir törende devredilir; bu fes ve kavuk Türk tiyatro oyunculuğu mirasını temsil etmektedir. Orta oyunu ve Tulûat (doğaçlama) sanatçısı İsmail Hakkı Dümbüllü, ustası Kel Hasan'dan devraldığı fesi, 1968'de oyuncu Münir Özkul'a devretmiştir.