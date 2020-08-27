Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili Mürsel Alban, yaptığı bir açıklamada, Muğla'nın turizm bölgelerine yakın yerler için jeotermal enerji arama ruhsatı başvurularının artış gösterdiğine dikkat çekti.







Alban, "Tarımsal amaçlı jeotermal kaynak araması işin maskesi. AKP'ye yakın yandaş şirketlerin asıl amacı, bu arazileri daha sonra imara açtırıp termal otel yapmaktır. Kısa yoldan büyük vurgun yapmak istiyorlar" dedi.







KENDİ BELEDİYESİNİ ELEŞTİRDİ

AK Parti'yi eleştirmek isteyen Alban, kendi belediyesini ağır şekilde eleştirmiş oldu. Çünkü jeotermal arama ruhsatı şu an CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne belediyeye ait…









KARAR CHP'YE AİT

Jeotermal Kaynaklar ve Mineralli Sular başlığı altındaki en etkili arama faaliyetleri 2012 yılından 2042 yılına kadar Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin izninde… Bu kapsamda da gerekli arama faaliyet ve izinlerini mevcut belediye kararıyla yapılıyor.













SEMA ALİM DALGIÇ / SABAH







