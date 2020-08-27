Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.08.2020 14:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.08.2020 14:25
    ABONE OL

    ’li Milletvekili Mürsel Alban'ı rezil eden belge

    ’li Milletvekili Mürsel Alban, AK Parti’yi eleştirmek isterken kendi partisine vurdu. "Muğla jeotermal maskesiyle talan ediliyor” diyen Alban, Muğla’nın Jeotermal arama yetkisinin 2012 yılından 2042 yılına kadar ’nde olduğunu unuttu. İşte Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın özel haberinin detayları...

    CHP’li vekili rezil eden belge

    Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Mürsel Alban, yaptığı bir açıklamada, Muğla'nın turizm bölgelerine yakın yerler için jeotermal enerji arama ruhsatı başvurularının artış gösterdiğine dikkat çekti.


    Alban, "Tarımsal amaçlı jeotermal kaynak araması işin maskesi. AKP'ye yakın yandaş şirketlerin asıl amacı, bu arazileri daha sonra imara açtırıp termal otel yapmaktır. Kısa yoldan büyük vurgun yapmak istiyorlar" dedi.


    KENDİ BELEDİYESİNİ ELEŞTİRDİ
    AK Parti'yi eleştirmek isteyen Alban, kendi belediyesini ağır şekilde eleştirmiş oldu. Çünkü jeotermal arama ruhsatı şu an 'li 'ne belediyeye ait…



    KARAR CHP'YE AİT
    Jeotermal Kaynaklar ve Mineralli Sular başlığı altındaki en etkili arama faaliyetleri 2012 yılından 2042 yılına kadar Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin izninde… Bu kapsamda da gerekli arama faaliyet ve izinlerini mevcut belediye kararıyla yapılıyor.






    SEMA ALİM DALGIÇ / SABAH



    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel CHP’li Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ı rezil eden belge
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri