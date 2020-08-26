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    • 26.08.2020 09:58
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    'li belediyeden çevre katliamı! Pis sular 'kesin korunacak alan' ilan edilen 'na akıyor

    'nın Bodrum ilçesinde yer alan ve 'kesin koruma alanı' ilan edilen Küdür Yarımadası'ndaki arıtma tesisindeki pis suların arıtılmadan denize bırakıldığı iddia edildi. Bodrum İlçe Başkanı , 'nda denize akıtılan pis suları kendisi görüntüleyip, basın mensupları ile paylaşarak, "'li ve bu rezilliğe, bu vurdumduymazlığa derhal son vermeli" dedi. İşte CHP'li belediyede yaşanan rezaletin detayları.

    CHP'den yine çevre katliamı

    Yalıkavak Mahallesi, Küdür mevkisinde Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen arıtma tesisinden evsel atık suların denize bırakıldığı belirlendi. Arıtma tesisinden salınan atık suların tepeden aşağı inerek Küdür Koyu'nda denize karıştığı tespit edildi.



    "BU NASIL BİR DUYARSIZLIK"
    Koyu renkli, köpüklü pis suların kötü kokuyla birlikte denizi de kirlettiği görüldü. AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, sabah arıtma tesisinden Küdür Koyu'nda denize salınan tonlarca atık suyu bizzat tespit edip, görüntüledi. Çektiği fotoğraf ve görüntüleri basın mensupları ile paylaşan Gökmen, "Bir Bodrumlu olarak bu görüntüleri gözlerim yaşlı, içim kan ağlayarak çektim. Belediyenin nasıl bu kadar duyarsız olabileceğine anlam veremiyorum" dedi.

    BAŞKAN ERDOĞAN 'KESİN KORUNACAK ALAN' İLAN ETMİŞTİ
    Gökmen şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Küdür'ü 'kesin korunacak hassas alan' olarak ilan etmişti. Böyle mi koruyacağız? Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 1 kilometre ötedeki arıtma tesisinden deşarj edilen su, olduğu gibi, arıtılmadan denize bırakılıyor. Nasıl bir pis koku yayıldığını anlatamam. Bu durum hangi akla, vicdana sığar?



    Bu görüntülere yıllardır içimiz kan ağlayarak şahit oluyoruz. İnanın göz yaşlarımı tutamıyorum. CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi bu rezilliğe, bu vurdum duymazlığa derhal son vermeli. Yapamıyorlarsa bıraksınlar AK Parti olarak biz yapalım. Denizimizi, doğamızı böyle katletmek hangi vicdana sığar? Bu işin sorumlusu kimse derhal göreve çağırıyorum. Bizler de her an takipçisi olacağız"     dedi.
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