Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.08.2020 11:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.08.2020 11:28
    ABONE OL

    Son dakika: Firari mahrem imamın eşini takip eden ekipler, hücre evini ortaya çıkardı! kullanıcısı çıktı

    Son dakika haberi... Fetullahçı Terör Örgütü'nün () Kara Kuvvetleri Komutanlığı () mahrem yapılanmasında üst düzey görevli Ahmet O, saklandığı "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde yakalandı. "Gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüte ait hücre evinde yakalanan şüphelinin eşinin de kullandığı ve bir dönem FETÖ'nün eğitim yapılanmasında görev aldığı belirlendi.

    Hücre evine baskın! Eşi de ByLockçu çıktı

    Milli İstihbarat Teşkilatı () ve Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele () ekiplerinin 'nün mahrem yapısının deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

    Eşi, FETÖ soruşturması kapsamında firari olan eczacı M.O'yu teknik ve fiziki takibe alan ekipler, kadının Çankaya ilçesi Öveçler Mahallesi'nde bir eve belirli aralıklarla gidip geldiğini tespit etti.

    İstihbari çalışmalar sonucu FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasında üst düzey görevli olan Ahmet O'nun evde saklandığı belirlendi.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı, MİT Ankara Bölge Başkanlığı ve Ankara TEM ekiplerinin ortak operasyonuyla şüpheli Ahmet O, "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüte ait hücre evinde gözaltına aldı. Adresteki aramalarda, yüklü miktarda para, çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi.

    FETÖ'nün mahrem hizmetler yapılanmasının üst düzey sorumlulardan olduğu belirlenen Ahmet O'nun, uzun yıllar örgütün 'deki örgütlenmesinden sorumlu olduğu itirafçı beyanlarıyla kayıtlara geçti.

    Ahmet O'nun KKK'de görevli FETÖ üyesi askerlerden gelen bilgi ve belgeleri, üst örgüt mensuplarına aktardığı ve örgütsel toplantılara katıldığı belirlendi. Şüphelinin, FETÖ içerisindeki faaliyetlerinin niteliği itibarıyla örgütte "yönetici" vasfını taşıdığı öğrenildi.

    Ayrıca soruşturma kapsamında gözaltına M.O'nun da kullandığı ve bir dönem FETÖ'nün eğitim yapılanmasında görev aldığı tespit edildi.

    Şüpheli Ahmet O'nun, Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan arandığı belirtildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Firari mahrem imamın eşini takip eden ekipler, hücre evini ortaya çıkardı! ByLock kullanıcısı çıktı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri