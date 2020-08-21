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    • 21.08.2020 17:52
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    'da iddiaları reddeden sanığı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

    2. /'ye yönelik davada "ne" üye olma suçundan yargılanan 2 tan biri, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğer sanığın ise beraatine karar verildi.

    FETÖ sanığı iddiaları reddetti ama kurtulamadı

    2. ki duruşmaya tutuksuz lar S.D. ve F.K. ile avukatları katıldı.

    Sanık S.D. savunmasında, kullanıcısı olmadığını ileri sürerek, "Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. FETÖ/PDY üyesi değilim. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatimi talep ederim." dedi.

    Diğer sanık da terör örgütü üyesi olmadığını ifade ederek, beraatine karar verilmesini istedi.

    Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanık S.D'nin cezalandırılması, diğer sanığın ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

    Mahkeme heyeti, S.D'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, F.K'nin ise beraatine karar verdi.

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