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    • 21.08.2020 09:59
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    Son dakika: merkezli / operasyonu

    Son dakika haberine göre, merkezli 2 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda 2 zanlı tutuklandı.

    Van merkezli FETÖ/PDY operasyonu

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte /'nin deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması ve örgüt mensuplarının yakalanması için operasyon düzenlendiği belirtildi.

    Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "ByLock kullandıkları ve 'Malatya, Van ve KKTC ülke sorumlusu' oldukları tespit edilen örgüt üyesi F.D. ve G.H.D'ye yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı. Van'a getirilen şüpheliler, haklarında tanzim edilen tahkikat evraklarıyla birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı."

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