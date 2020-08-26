Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.08.2020 11:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.08.2020 11:40
    ABONE OL

    Son dakika: 'da sosyal medyadan terör propagandasına hapis istemi

    Son dakika haberine göre, 'da Barış Pınarı Harekatı'na yönelik sosyal medya paylaşımlarıyla terör propagandası yaptığı iddia edilen sanık hakkında dava açıldı.

    Adana'da terör propagandasına hapis istemi

    'da Barış Pınarı Harekatı'na yönelik sosyal medya paylaşımlarıyla terör propagandası yaptığı iddia edilen sanık hakkında dava açıldı.

    Savcılıkça, sosyal paylaşım sitesi üzerinden provokatif paylaşımda bulunduğu iddia edilen tutuksuz sanık A.A. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

    Cumhuriyet savcısının, tutuksuz şüpheliyle ilgili "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla hazırladığı iddianame, Adana 12. 'nde yapılan inceleme sonucu kabul edildi.

    İddianamenin değerlendirme bölümünde, şüphelinin paylaşımlarıyla silahlı terör örgütü YPG/'nın, eylem ve yöntemlerini meşru gösterici tutum içinde olduğu ve provokatif paylaşımlarının Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı sırasında olduğu belirtildi.

    İddianamede savunmasında hakkındaki suçlamayı kabul etmeyen sanık A.A'nın "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Adana'da sosyal medyadan terör propagandasına hapis istemi
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri