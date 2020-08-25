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    • 25.08.2020 10:53
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    Son dakika: 'da zanlısına 20 yıla kadar hapis istemi

    Son dakika haberine göre, 'da, terör örgütü / soruşturması kapsamında, tutuksuz şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    PKK zanlısına 20 yıla kadar hapis istemi

    Savcılıkça terör örgütü / ile bağlantılı olduğu iddia edilen S.B. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanığın örgütün gençlik yapılanması içerisinde aktif faaliyet göstererek suç konusu eylemlerin düzenlenmesi ve organizasyonunda görev aldığı iddianamede yer aldı.

    S.B. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, 11. kabul edildi.

    İddianamede, S.B'nin, örgütün gençlik yapılanması YDG-H içerisinde aktif şekilde yer aldığı, örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek nitelikte propaganda yaptığı belirtildi.

    S.B'nin, terör örgütü PKK/KCK'nın yönetim kadrosunun yayın organları vasıtasıyla ilettiği eylem çağrılarına diğer şüphelilerle uyduğu, suç konusu eylemlerin düzenlenmesi ve organizasyonunda görev aldığı, katılım sağlanmasına yönelik çalışmalarda bulunduğu anlatılan iddianamede, sanığın HTS kayıtlarında haklarında örgüt üyeliği suçundan adli işlem yapılmış birçok zanlıyla görüşme kaydının tespit edildiği bildirildi.

    İddianamedeki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen S.B'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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