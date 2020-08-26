Burdur'un Gölhisar ilçesinde, adı açıklanmayan bir öğretmenin Covid-19 testi pozitif çıktı. Öğretmen ile okulda düzenlenen seminere katılan meslektaşları evlerinde karantinaya alındı.
Gölhisar ilçesindeki bir ilkokulda görev yapan öğretmene rahatsızlanması üzerine Covid-19 testi yapıldı. Öğretmenin, test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine adı açıklanmayan öğretmen ile okulda düzenlenen seminere katılan diğer öğretmenler, evlerinde karantinaya alındı. Okul, geçici olarak kapatıldı.
Öğretmenin testi pozitif çıktı! Meslektaşları karantinaya alındı
Burdur Gölhisar'da görev yapan bir öğretmenin koronavirüs testi pozitif çıktı. Öğretmenin testinin pozitif çıkmasının ardından, okulda beraber seminere katılan meslektaşları karantinata alındı.
Burdur'un Gölhisar ilçesinde, adı açıklanmayan bir öğretmenin Covid-19 testi pozitif çıktı. Öğretmen ile okulda düzenlenen seminere katılan meslektaşları evlerinde karantinaya alındı.