Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.08.2020 16:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.08.2020 16:58
    ABONE OL

    Öğretmenin testi pozitif çıktı! Meslektaşları karantinaya alındı

    Gölhisar'da görev yapan bir öğretmenin koronavirüs testi pozitif çıktı. Öğretmenin testinin pozitif çıkmasının ardından, okulda beraber seminere katılan meslektaşları karantinata alındı.

    Öğretmenin testi pozitif çıktı! Meslektaşları karantinada

    'un Gölhisar ilçesinde, adı açıklanmayan bir öğretmenin Covid-19 testi pozitif çıktı. Öğretmen ile okulda düzenlenen seminere katılan meslektaşları evlerinde karantinaya alındı.

    Gölhisar ilçesindeki bir ilkokulda görev yapan öğretmene rahatsızlanması üzerine Covid-19 testi yapıldı. Öğretmenin, test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine adı açıklanmayan öğretmen ile okulda düzenlenen seminere katılan diğer öğretmenler, evlerinde karantinaya alındı. Okul, geçici olarak kapatıldı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Öğretmenin testi pozitif çıktı! Meslektaşları karantinaya alındı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri