KPSS ertelenecek mi? Genel Kültür – Genel Yetenek, Alan Bilgisi, ÖABT 2020 KPSS iptal mi?

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM henüz sınava katılacak olan adayların sınav giriş belgelerini erişime açmadı. Belgeler açıklandığında ÖSYM AİS sayfası üzerinden kontrol edilebilecek.

KPSS'YE GİRİŞTE HANGİ BELGELER GEÇERLİ?

Adayın sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanıveya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını dayanlarında bulundurmaları zorunludur. Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartıveya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;

Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kartlar, Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralıKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, geçerli kimlik belgesi olarakkabul edilecektir.