KPSS ertelenecek mi? Genel Kültür – Genel Yetenek, Alan Bilgisi, ÖABT 2020 KPSS iptal mi?

2020 KPSS ertelenecek mi? KPSS iptal mi? 6, 12-13, 20 Eylül tarihlerinde toplam 4 oturum halinde gerçekleştirilecek KPSS sınavlarının iptal olup olmayacağı merak ediliyor. Ülke genelinde koronavirüs vakalarında artış yaşanması nedeniyle KPSS iptal mi sorusu sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Sınava girecek adaylar erteleme talep ederken gözler ÖSYM sınav takvimine çevrildi. Peki, KPSS ertelenecek mi?
KPSS İPTAL Mİ?
2020 KPSS'de iptal ya da erteleme olup olmayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
ÖSYM henüz sınava katılacak olan adayların sınav giriş belgelerini erişime açmadı. Belgeler açıklandığında ÖSYM AİS sayfası üzerinden kontrol edilebilecek.
KPSS'YE GİRİŞTE HANGİ BELGELER GEÇERLİ?
Adayın sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanıveya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını dayanlarında bulundurmaları zorunludur. Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartıveya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;
Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kartlar, Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralıKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, geçerli kimlik belgesi olarakkabul edilecektir.
KPSS SINAV TARİHLERİ 2020
2020-KPSS Lisans Genel Kültür- Genel Yetenek sınavı 6 Eylül 2020'de yapılacak.
2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları 12-13 Eylül'de KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise 20 Eylül'de gerçekleşecek.
KPSS Ön Lisans sınavı 25 Ekim'de KPSS Ortaöğretim sınavı ise 22 Kasım'da yapılacak.
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta düzenlenecek.