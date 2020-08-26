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    • 26.08.2020 17:00
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    İçişleri Bakanı hakkında küfür içerikli paylaşımda bulunan şahıs serbest bırakıldı

    haberi... İçişleri Bakanı 'ya yönelik, da küfür içerikli paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, konutunu terk etmemesi şartı ile serbest bırakıldı.

    Bakan Soylu'ya küfür etmişti... Flaş karar

    hesabından Bakan Soylu hakkında küfür içerikli paylaşımda bulunduğu tespit edilen Almanya doğumlu H.B. (46), Mücadele ve İstihbarat birimlerinin ortak çalışmaları sonucu tespit edildi.

    Hakkında Cumhuriyet savcılığınca soruşturma başlatılan şüpheli, ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

    Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Savcılıktaki ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli hakkında, "konutunu terk etmemek" şartıyla kararı verildi.

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