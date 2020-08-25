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    Son dakika: Biri İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 terörist ’ta teslim oldu

    Son dakika haberi...  , biri İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 terörist  ikna yoluyla, ’ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

    İnterpol tarafından aranan terörist teslim oldu!

    , 1'i tarafından kırmızı bültenle aranan bölücü terör örgütü mensubu 2 teröristin ikna yoluyla 'ta teslim olduğunu bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ikna yoluyla teslim olan bölücü terör örgütü mensubu sayısı her geçen gün artıyor.

    Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı unsurlarının yürüttüğü ikna çalışmaları neticesinde 2 terörist, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

    Açıklamada, teslim olan teröristlerden birinin Irak'ta faaliyet gösterdiği ve Interpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı ifade edildi.

    SAYI 139'A YÜKSELDİ
    İki örgüt mensubunun teslim olmasıyla birlikte 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 139'a yükseldiği kaydedildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Biri İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 terörist Şırnak’ta teslim oldu
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