Yöre halkına da yangınla mücadele sırasındaki desteklerinden dolayı teşekkür eden Bakan Pakdemirli, "Büyük bir acı, sıkıntı yaşamış olmalarına rağmen çok vakur durdular, çok sabırlı oldular onlara özellikle teşekkür ediyorum. Tabii ki en başta orman teşkilatına, orman teşkilatının başındaki genel müdür arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Şu saat itibarıyla yangın çıktığından beri buradalar ve hiç kimse uyumadı şu saate kadar. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Valimize, belediye başkanlarına, milletvekillerine ve tüm emeği geçen kurumlara teşekkür ediyorum." dedi.

Pakdemirli, yangının çıkış sebebine ilişkin, "Yangının kasıtlı çıkarılmış olabileceğini değerlendiriyoruz. Bununla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor. Valiliğimiz böyle değerlendiriyor. Bununla ilgili tabii ki çok yönlü soruşturma devam ediyor. Çok yönlü soruşturmanın da akabinde herhalde kamuoyuyla da gerekli bilgiler paylaşılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 30-40 DAHA FAZLA YANGINIMIZ VAR"

Bu sene orman yangınlarının arttığına dikkati çeken Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bu sene, geçen yıla göre yüzde 30-40 daha fazla yangınımız var. Bunun anlamı daha çok çalışan teşkilat, daha çok teçhizata ihtiyaç demek. Bunların hepsinin karşılanması konusunda da en başta Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'ye bu anlamda çok büyük bir kurumsal kapasite kazandırdık. Hem İHA'larımız olsun hem amfibik jet uçaklarımız olsun hem de yeni yeni ormana kazandırdığımız personelimizle ve yeni aldığımız teçhizatlar, arazözler ve diğer teçhizatlarla da yangınlarla dün olduğu gibi bugün de mücadele edeceğiz. Yarınlarda da inşallah gelecek nesillerden emanet aldığımız bu ormanlarımızı daha da fazla koruma imkanına sahip olacağız."