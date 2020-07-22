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    • 22.07.2020 19:25
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    Son dakika: daha ’ta teslim oldu

    Son dakika haberi... , " İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, 4 terörist daha Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu" açıklamasında bulundu.

    4 PKK'lı terörist daha teslim oldu

    Son dakika haberine göre 'ndan yapılan açıklamada, "Emniyet ve Jandarma unsurlarının bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, 4 terörist daha Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle, bugün ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 6'ya, 2020 Ocak ayından itibaren ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 116'ya yükseldi." denildi.

    Haberler Güncel Son dakika: 4 PKK'lı terörist daha Şırnak’ta teslim oldu
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