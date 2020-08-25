Başkan Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla bir videolu paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında, "Yiğitler kan döker, bayrak solmaya, Anadolu başlar, vatan olmaya. Kızılelma'ya hey, Kızılelma'ya... Sultan Alparslan'ı ve onunla birlikte bu gazada yer alan tüm kahramanlarımızı şükranla yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Bitlis'te bulunuyor.