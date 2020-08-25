Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.08.2020 15:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.08.2020 15:57
    ABONE OL

    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken "" paylaşımı

    Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Twitter'dan "Yiğitler kan döker, bayrak solmaya, Anadolu başlar, vatan olmaya. 'ya hey, Kızılelma'ya... 'ı ve onunla birlikte bu gazada yer alan tüm kahramanlarımızı şükranla yâd ediyorum." mesajını paylaştı.

    Başkan Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla bir videolu paylaşımda bulundu.

    Erdoğan, paylaşımında, "Yiğitler kan döker, bayrak solmaya, Anadolu başlar, vatan olmaya. Kızılelma'ya hey, Kızılelma'ya... Sultan Alparslan'ı ve onunla birlikte bu gazada yer alan tüm kahramanlarımızı şükranla yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Bitlis'te bulunuyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken "Kızılelma" paylaşımı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri