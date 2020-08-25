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    • 25.08.2020 09:58
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    Ahlat’taki Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor! Dikkat çeken 1071 detayı

    ’in Ahlat ilçesinde, 30 dönüm arazide 1071 metrekarelik alana inşa edilen , Başkan ’ın katılımıyla bugün açılacak. Törenlere Başkanı ile Genel Başkanı de iştirak edecek

    Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi açılışa hazır

    Başkan Erdoğan'ın geçen yıl katıldığı, 'nin 948'inci yıl dönümü törenindeki konuşmasında yapacaklarını söylediği Ahlat , tamamlandı. Son hazırlıkların yapıldığı Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi, bugün Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak.

    1071 METREKARE ALANA İNŞA EDİLDİ
    Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, binanın 1071 metrekare alana inşa edildiğini; ancak 6 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu söyledi. Çoban, "Bina 1071 metrekare üzerine inşa edildi. 6 bin metrekare kapalı alana sahip. Tefrişat alanları ile birlikte toplam 10 bin metrekarelik bir alanda, çevre ihatası ile birlikte 30 bin metrekareyi bulan bir yeşil alana sahiptir" dedi.

    KUTLAMALARA 'KORONAVİRÜS' KISITLAMASI
    Öte yandan Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü programının bu sene Covid-19 salgını nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirileceğini belirten Başkan Çoban, "1071 Ahlat Alparslan Otağı etkinlik alanında 37 kıl çadırı var. Bu alanda atlı akrobasi grupları ve iller tanıtım sergileri yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde el sanatları stantları da ziyaretçilere açık olacak. Etkinliklerin tamamlanmasının ardından bu alan Millet Bahçesi olarak artık hizmet verecek" diye konuştu.

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