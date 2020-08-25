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    • 25.08.2020 14:49
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    Son dakika: Başkan Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü kutlamaları için ’ta

    Son dakika haberine göre, Başkan , Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere ’in ilçesine geldi.

    Başkan Erdoğan Ahlat’ta
    Başkan , Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere 'in ilçesine geldi.






    Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere uçakla Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, buradan helikopterle Bitlis'in Ahlat ilçesine geçti.





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