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    • 25.08.2020 14:56
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    : Cezaevindeki ’cülere para gönderirdiği tespit edildi!

    üyeliğinden mahkûm olan kişilere bir kişinin aracılığıyla düzenli şekilde para gönderdiği tespit edildi. Cezaevinin tespiti sonrası para gönderen kişinin FETÖ üyeliğinden yargılandığı ortaya çıktı. Şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın özel haberi...

    Cezaevindeki FETÖ’cülere para gönderirdiği tespit edildi!

    Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan incelemede üyeliğinden cezaevinde yatan mahkûmlara her ay düzenli olarak aynı kişi tarafından aracılığıyla para gönderildiği tespit edildi.

    Cezaevi yetkililerince yapılan incelemede para gönderen kişinin Hüsamettin Y., olduğu ve bu kişinin para gönderdiği mahkumlarla aralarında akrabalık bağının bulunmadığı ortaya çıktı.

    FETÖ ÜYELİĞİNDEN AĞIR CEZADA YARGILANIYOR

    Söz konusu şüphelinin geçtiğimiz yıllarda 'nde FETÖ'ye üye olmak suçu kapsamında yargılandığı, yargılamanın halen devam ettiği ve yeni bir suç olan örgüte bilerek, isteyerek finansman sağlama suçundan yeniden yargılanması yapılması gerektiği belirtildi. Cezaevinin ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Sabah/ Atakan ırmak

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