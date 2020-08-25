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    • 25.08.2020 14:44
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    'da silah ve operasyonu: 11 gözaltı

    'da ile Asayiş şubelerine bağlı ekipler, meskun mahalde silahla ateş etme olaylarının önlenmesi ve satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Bağlarbaşı Mahallesi'nde 10 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 91,64 gram sentetik uyuşturucu, 3 tabanca ve 3 av tüfeği ile bu silahlara ait 31 fişek ele geçirildi.

    Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 11 gözaltı

    'da düzenlenen silah ve operasyonunda 11 şüpheli yakalandı.

    ile Asayiş şubelerine bağlı ekipler, meskun mahalde silahla ateş etme olaylarının önlenmesi ve uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.

    Bağlarbaşı Mahallesi'nde 10 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 91,64 gram sentetik uyuşturucu, 3 tabanca ve 3 av tüfeği ile bu silahlara ait 31 fişek ele geçirildi.

    Gözaltına alınan A.F, O.P, A.A, Ş.A, C.C, S.C, Ö.B, O.T, Ü.I, U.E. ve D.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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