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    Son dakika: 'li 'ten itiraf gibi açıklama: "Evde bir gece birlikte kaldım”

    Son dakika haberi.. 'den ihraç edilen Bağımsız Mardin Milletvekili 'in; D.K. isimli kadına ettiği yönündeki suçlamayla ilgili ifadesinde, itiraf gibi bir açıklamada bulunduğu ortaya çıktı. Çelik'in, TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon'un oluşturduğu 1. hazırlık komisyonuna sunduğu savunmasında, "7 Ocak 2019 tarihinde D.K. isimli kadınla evde bir gece birlikte kaldım" ifadesini kullandığı öğrenildi. Hazırlık komisyonunun 1 aylık çalışma süresi 24 Ağustos'ta sona erecek. Komisyon bu tarihe kadar Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması ya da milletvekilliğinin devamı yönünde karar verebilecek. Sabah Gazetesi'nden Kenan Kıran'ın özel haberi.

    Evde bir gece birlikte kaldım”

    'in; D.K isimli kadının 9 ay boyunca kendisine WhatsApp üzerinden hakaret ettiği iddialarına neden sessiz kaldığına da cevap verdi. Tuma Çelik'in, kadının mağdur olmaması için suskun kaldığını iddia ettiği ifade edildi.



    KOMİSYON TUMA ÇELİK'İN DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI YA DA MİLLETVEKİLLİĞİNİN DEVAMI YÖNÜNDE KARAR VEREBİLECEK
    TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonun oluşturduğu 5 kişilik 1. hazırlık komisyonunda; 'den Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Afyonkarahisar Özkaya, Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm bulunuyor.

    Hazırlık komisyonunun 1 aylık çalışma süresi 24 Ağustos'ta sona erecek. Komisyon bu tarihe kadar Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması ya da milletvekilliğinin devamı yönünde karar verebilecek.



    Hazırlık komisyonu, daha sonra makul bir süre içinde raporunu sunacak. Karma Komisyon da raporu aldığı tarihten itibaren 1 ay içinde toplanarak, asıl kararı verecek.

    KENAN KIRAN/SABAH

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