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    • 25.08.2020 09:52
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    mü oldu? Açıklama asistanından geldi

    Uzun yıllardır ekranlarda dini programlar yapan ve milyonlarca kişi tarafından sevilerek takip edilen Prof. Dr. 'nun e yakalandığına yönelik sosyal medyada çıkan iddiaların ardından, Hatipoğlu'nun asistanı konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

    Nihat Hatipoğlu koronavirüs mü oldu? Açıklama geldi

    Uzun yıllardır ekranlarda dini televizyon programı sunan Nihat Hatipoğlu ile ilgili bazı iddialar sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Bazı kullanıcılar sosyal medyada Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığını iddia etti. Konuyla ilgili açıklama Hatipoğlu'nun asistanı tarafından yapıldı. Peki, Nihat Hatioğlu koronavirüs mü oldu? Hatipoğlu hasta mı, sağlık durumu nedir?

    Nihat Hatipoğlu'nun Facebook hesabından ise bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda ''Ya Şafî... Hocamız tedavi görüyor.. Duanızı rica ediyoruz..'' açıklaması yapıldı.

    NİHAT HATİPOĞLU'NUN ASİSTANI AÇIKLAMA YAPTI
    Hatipoğlu'nun asistanı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Nihat Hoca'nın ciğerlerinde bir sorun vardı. Korona şüphesiyle test yapıldı. Yapılan testte Nihat Hoca'nın testi negatif çıktı. Kendisi şu anda evinde. Önümüzdeki günlerde bir test daha yapılacak. Kendisi sevenlerinin duasını bekliyor." dedi.

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