Nihat Hatipoğlu'nun Facebook hesabından ise bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda ''Ya Şafî... Hocamız tedavi görüyor.. Duanızı rica ediyoruz..'' açıklaması yapıldı.

NİHAT HATİPOĞLU'NUN ASİSTANI AÇIKLAMA YAPTI

Hatipoğlu'nun asistanı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Nihat Hoca'nın ciğerlerinde bir sorun vardı. Korona şüphesiyle test yapıldı. Yapılan testte Nihat Hoca'nın testi negatif çıktı. Kendisi şu anda evinde. Önümüzdeki günlerde bir test daha yapılacak. Kendisi sevenlerinin duasını bekliyor." dedi.