Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.08.2020 09:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.08.2020 09:49
    ABONE OL

    'te 1 günde 2 bin 24 kişiye 'koronavirüs' cezası

    Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada kent genelinde dün yapılan denetimlerde, maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği belirlenen 2 bin 124 kişiye idari para cezası kesildiği bildirildi.

    1 günde 2 bin 24 kişiye 'koronavirüs' cezası

    'te, dün yapılan denetimlerde, koronavirüs tedbirlerine uymayan 2 bin 124 kişiye cezai işlem uygulandı.

    İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirlerinin uygulanmasına yönelik denetimlerin sürdürüldüğü belirtildi.

    Polis ekipleri tarafından kent genelinde dün yapılan denetimlerde, maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği belirlenen 2 bin 124 kişiye idari para cezası kesildi.

    Denetimlerde ayrıca karantina hükümlerini ihlal ettiği belirlenen 21 kişi hakkında da işlem yapıldı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Gaziantep'te 1 günde 2 bin 24 kişiye 'koronavirüs' cezası
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri