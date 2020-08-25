Nihat Hatipoğlu'nun hastalığı ne? Nihat Hatipoğlu'nun son sağlık durumu hakkında sosyal medyada değişik dedikodular yayılmaya devam ediyor. Nihat Hatipoğlu'nun hasta olduğu resmi Facebook hesabından paylaşılınca sosyal medya da koronavirüs olduğuna dair iddialar ortaya atıldı. Korona virüs iddialarının ardından Nihat Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı. Prof. Nihat Hatipoğlu şu açıklamada bulundu: 'Akciğer rahatsızlığım nedeniyle tedavim bir süre evden devam edecek. Sağlık durumum iyiye gidiyor. Sevenlerimin, dostlarımdan, izleyicilerimden dua bekliyorum. Bu önemli günlerde tedbirleri elden bırakmayalım.' dedi. Peki, Nihat Hatipoğlu'na ne oldu?
NİHAT HATİPOĞLU HASTALIĞI NE, CORONA MI OLDU?
Nihat Hatipoğlu'nun asistanı önce hocanın corona virüs olmadığını, ciğerlerinde yaşadığı sıkıntı nedeniyle hastanede tedavi altında olduğunu belirtti. Nihat Hatipoğlu'nun resmi Facebook hesabından yapılan paylaşımda "Dostlar rahatsızım. Tedavi devam ediyor. Özel dua istiyorum bu akşam" ve "Ya şafi Hocamız tedavi görüyor. Duanızı rica ediyoruz." açıklamasına yer yerildi. Ardından Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu babasının durumuyla ilgili açıklama yaptı:
Dostlar çok soran oldu. Hocamızın rahatsızlığı Covid-19 olup olmadığı belli olmadığı için kesin bir şey söylemiyoruz. Yayılan şeylere itibar etmeyiniz. Hocamız Allah'a binlerce kez hamd olsun ki iyiler. Sadece sizlerden daha iyi olması için dua bekliyoruz. Selam ve dua ile..Nihat Hatipoğlu'nun resmi Facebook hesabından yapılan paylaşımda "Dostlar rahatsızım. Tedavi devam ediyor. Özel dua istiyorum bu akşam" ve "Ya şafi Hocamız tedavi görüyor. Duanızı rica ediyoruz." açıklamasına yer yerildi. Covid-19'a yakalandığı iddia edilen Nihat Hatipoğlu'nun ciğerleriyle ilgili bir sorun yaşadığı öğrenildi.
NİHAT HATİPOĞLU AÇIKLAMA YAPTI!
Nihat Hatipoğlu'nun resmi Facebook hesabından yapılan paylaşımda "Dostlar rahatsızım. Tedavi devam ediyor. Özel dua istiyorum bu akşam" ve "Ya şafi Hocamız tedavi görüyor. Duanızı rica ediyoruz." açıklamasına yer yerildi. Covid-19'a yakalandığı iddia edilen Nihat Hatipoğlu'nun ciğerleriyle ilgili bir sorun yaşadığı öğrenildi.
NİHAT HATİPOĞLU KİMDİR?
Nihat Hatipoğlu (d. 11 Mayıs 1955, Diyarbakır), Türk akademisyen ve ilâhiyatçı. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmaktadır. Günümüzde ATV'de haftalık programları devam etmektedir.
Diyarbakır'da 11 Mayıs 1955 tarihinde dünyaya gelen Nihat Hatipoğlu, Siirt ve Malatya'da ilkokulu tamamladı. 1975'te Uşak İmam Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamladı.
Aynı Fakültede Hadis Ana Bilim dalında Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü adlı çalışmasıyla doktor, 2000 yılında da Doçent oldu. 2012 yılında ise Profesör oldu. Şu anda Dicle Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Hadis Ana bilim dalı Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 1985-1987 yılları arasında Mısır'da Arapça üzerine eğitim gördü.
İmam Hatip, Kur'an Kursları Müdürlüğü görevlerini yaptı. Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, 11 Mart 2017 tarihi itibarıyla YÖK üyeliğine getirilmişti.
Nihat Hatipoğlu, ulusal televizyon kanallarında dini programları hazırlayıp sunmaya 5 yıl Kanal A'da program yaparak başladı. Ayrıca Ankara'da yayın yapan iki yerel radyoda (Arifan radyo, Hedef radyo) 10 yıldan bu yana aralıksız olarak haftalık yayınlarına halen devam etmektedir. 2004 yılında Ramazan ayında Flash TV'de, 2005 Ramazan ayında Star TV'de Sahur programını hazırlayıp sundu. 2005 yılında Star TV'de Dosta Doğru programı sundu. 2005-2010 yılları arasında Ramazan ayı süresince Star TV'de İftar ve Sahur Programlarını sundu.
Radyo ve televizyon izleyicileri İftar ve Sahur programlarını birinci olarak seçti. Programları Türkiye'de birçok radyoda yayınlanmaktadır. Halen atv'de haftalık programları devam etmektedir. Kırk civarında yayınlanmış Kaset, CD, VCD'si bulunmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında seri konferansları devam etmektedir. Yazı Makaleleri, Panel, Diyanet Dergisi, İslami Araştırmalar ve benzeri dergilerde yayınlandı. 18 Ocak 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne rektör atandı.