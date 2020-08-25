Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan Bozdağ Milli Parkı'nda, 2 bin yıl önce Roma İmparatorluğu tarafından inşa edilmiş, 110 metre uzunluğunda ve 10 metre yüksekliğinde baraj bendi bulundu. Selçuk Üniversitesi (SÜ) Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İlker Işık, yaptığı açıklamada, Bozdağ Milli Parkı ve çevresindeki antik yerleşimlerin tespiti için 2017 yılından bu yana yüzey araştırmaları yürüttüklerini belirtti.

Yaklaşık 60 bin metrekarelik alanda 10 kişilik bir ekiple yürüttükleri çalışmalarda, 2 bin yıl önce Roma İmparatorluğu tarafından ordunun geçişi sırasında su ihtiyacını karşılamak için inşa edilmiş baraj bendi keşfettiklerini ifade eden Işık; bunun, kendilerinde heyecan uyandırdığını söyledi.