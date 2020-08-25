Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.08.2020 08:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.08.2020 08:50
    ABONE OL

    Son dakika: 'de satıcılarına eş zamanlı şafak baskını

    Son dakika haberine göre, ’de, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, satıcılarına yönelik eş zamanlı şafak operasyonu yaptı. Kent genelinde yapılan operasyonun devam ettiği öğrenildi

    İzmir'de şafak baskını!

    'de, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, satıcılarına yönelik eş zamanlı şafak operasyonu yaptı.




    İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.



    Uyuşturucu tacirlerine yönelik yapıldığı öğrenilen operasyona, çok sayıda polis ekibi katıldı. Sabahın ilk ışıklarında başlayan operasyonda polis ekipleri, önceden belirlenen adreslere baskın yaptı.



    Aynı anda adreslere giren ekipler, didik didik arama yaptı. Kent genelinde yapılan operasyonun devam ettiği öğrenildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: İzmir'de uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı şafak baskını
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri