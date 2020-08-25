Nihat Hatipoğlu Corona mı oldu? Nihat Hatipoğlu hasta mı sağlık durumu nedir? Nihat Hatipoğlu kimdir, kaç yaşındadır?

Nihat Hatipoğlu hasta mı sağlık durumu nedir? Nihat Hatipoğlu Corona mı oldu? Her Ramazan ayında ve dini günlerde televizyon ekranlarında yer alan Nihat Hatipoğlu'nun Corona virüse yakalandığı iddia edildi. Nihat Hatipoğlu'nun Facebook hesabından bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda ''Ya Şafî... Hocamız tedavi görüyor.. Duanızı rica ediyoruz..'' açıklaması yapıldı. Peki, Nihat Hatipoğlu sağlık durumu nedir?

NİHAT HATİPOĞLU CORONA MI OLDU?

Hatipoğlu'nun asistanı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Nihat Hoca'nın ciğerlerinde bir sorun vardı. Korona şüphesiyle test yapıldı. Yapılan testte Nihat Hoca'nın testi negatif çıktı. Kendisi şu anda evinde. Önümüzdeki günlerde bir test daha yapılacak. Kendisi sevenlerinin duasını bekliyor." dedi.