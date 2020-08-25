Elif Sarı kimdir, kaç yaşında, nereli? Elif Sarı tutuklandı mı?

Elif Sarı tutuklandı mı? Yaptığı ahlaksız paylaşımlarla Türkiye'nin gündemine oturan ve sosyal medyada tutuklanması yönünde çağrı yapılan Elif Sarı kimdir? Elif Sarı kaç yaşında, nereli? Çocuğuyla birlikte müstehcen fotoğraflarını paylaştığı ifade edilen Elif Sarı hakkında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da harekete geçti.

ELİF SARI TUTUKLANDI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınlayan ve çocuğunu buna alet eden şahıs hakkında aşağıdaki açıklamanın kamuoyu ile paylaşılması gereği duyulmuştur:

Söz konusu görüntülerin tespit edilmesi sonrası ivedi olarak Bakanlığımız tarafından gerekli takip başlatılmıştır.

Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)'na ilgili görüntülerdeki kişinin tespiti ve gereğinin yapılmasına ilişkin resmi yazı gönderilmiştir.