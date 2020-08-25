Elif Sarı kimdir, kaç yaşında, nereli? Elif Sarı tutuklandı mı?

Elif Sarı tutuklandı mı? Yaptığı ahlaksız paylaşımlarla Türkiye'nin gündemine oturan ve sosyal medyada tutuklanması yönünde çağrı yapılan Elif Sarı kimdir? Elif Sarı kaç yaşında, nereli? Çocuğuyla birlikte müstehcen fotoğraflarını paylaştığı ifade edilen Elif Sarı hakkında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da harekete geçti.
ELİF SARI TUTUKLANDI MI?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
Sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınlayan ve çocuğunu buna alet eden şahıs hakkında aşağıdaki açıklamanın kamuoyu ile paylaşılması gereği duyulmuştur:
Söz konusu görüntülerin tespit edilmesi sonrası ivedi olarak Bakanlığımız tarafından gerekli takip başlatılmıştır.
Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)'na ilgili görüntülerdeki kişinin tespiti ve gereğinin yapılmasına ilişkin resmi yazı gönderilmiştir.
Görüntülerde yer alan mağdur çocuğumuz için uygun sosyal hizmet modelinin belirlenmesine yönelik çalışmalar Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından sürdürülmekte olup, çocuğumuzun bu sağlıksız ortamda kalmaması için gerekli işlemler yapılacaktır.
Çocuğunu ihmal ve istismara sürükleyen şahıs hakkında kimlik tespitinin yapılması sonrasında Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır.
Çocuklarımızı ihmal ve istismara açık hale getirecek, toplumsal değerlerimizin yozlaştırılmasına yol açacak her durumun karşısında ve çocuklarımızın yanında olmaya, onların üstün yararını gözeterek çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.
ELİF SARI KİMDİR?
Instagram'da Elif Sarı ismi adı altında bir hesabın özel mesajlarının ve fotoğraflarının Twitter adlı sosyal medya mecrasında yayınlanması üzerine, Elif Sarı'nın tutuklanması için sosyal medya kullanıcıları kampanya başlattı.
Gündeme gelen Elif Sarı fotoğraflarında, Elif Sarı adı altındaki şahsın bebek emzirdiği ve dikkat çekici fotoğrafları yer aldı. Kendisine atılan bir mesajın ifşalanması ile birlikte ise korkunç bir gerçek gün yüzüne çıktı. Ancak Elif Sarı hesabının gerçek mi yoksa sahte mi olduğu sorusu akılları karıştırdı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Emniyetin başlattığı soruşturma üzerine, Elif Sarı hesabını kullanan ve başkasının fotoğrafları ile bebek üzerinden cinsel istismar suçuna yönelik hareket eden şahıs hakkında gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi bekleniyor.