İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Başkale ilçesine bağlı Barış Mahallesi kırsalında operasyon düzenledi. Operasyonda üzerinde silah ve mühimmat bulunan PKK'lı 1 terörist, etkisiz hale getirildi. Van Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Van İli Başkale İlçesi Barış Mahallesi kırsalında faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesi maksadıyla sürdürülen istihbarı çalışmalar neticesinde, 25 Ağustos 2020 tarihinde saat 07.30 sıralarında icra edilen operasyonla, (1) BTÖ mensubu, silahı ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir."