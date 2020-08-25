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    • 25.08.2020 13:16
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    Son dakika: duyurdu: 'deki ortak devriye sırasında alçak saldırı!

    'den yapılan son dakika açıklamasında "Türkiye-Rusya Federasyonu 05 Mart Mutabakatı çerçevesinde; ’teki karayolunda icra edilen 26’ncı esnasında meydana gelen patlama nedeniyle konvoydaki bir araç hafif hasar gördü. Bölge derhal ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir" denildi.

    İdlib'deki ortak devriye sırasında alçak saldırı!

    Milli Savunma Bakanlığı (), Suriye'nin kentindeki kara yolunda 26. Türk-Rus sırasında meydana gelen patlamada bir aracın hafif hasar gördüğünü bildirdi.

    MSB'den yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu 5 Mart Mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 karayolunda icra edilen 26. Birleşik Kara Devriyesi esnasında meydana gelen patlama nedeniyle konvoydaki bir araç hafif hasar görmüştür. Bölge derhal ateş altına alınmıştır, operasyon devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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